Mentor de Eric Clapton, lenda do blues John Mayall morre nos EUA

O músico John Mayall, lenda do blues mundial, morreu na segunda-feira, 22, aos 90 anos, segundo anúncio de sua família. John foi pioneiro do blues britânico dos anos 60 como líder da banda John Mayall & The Bluesbrakers. Um dos integrantes da banda foi um jovem Eric Clapton, com cerca de 19 anos.



Segundo comunicado da família, John Mayall morreu em casa, no estado da Califórnia, Estados Unidos, no entanto a causa não foi mencionada.



"Os problemas de saúde que forçaram John a encerrar a carreira levaram um dos maiores viajantes do mundo a descansar em paz", disse anúncio.



John comprou sua primeira guitarra no Japão, quando voltava de seu período servindo ao Exército, quando chegou a atuar na Guerra da Coreia. De volta à Inglaterra, ele frequentou a Universidade de Arte de Manchester e passou a se apresentar com uma banda semi-profissional,chamada Powerhouse Four. Após se formar, conseguiu um emprego de designer de arte , mas continuou tocando com músicos locais até que, em 1963, decidiu se tornar músico exclusivamente e se mudou para Londres. No mesmo ano ele formou a Bluesbreaker.



Entre 1966 e 2007, John Mayall & The Bluesbreakers lançaram 16 álbuns de estúdio. Além de ERic Clapton, diversos músicos que se tornaram ícones do rock passaram pela banda, como Peter Green (Fleetwood Mac), Mick Taylor (Rolling Stones), John McVie (Fleetwood Mac), Jack Bruce (Cream), Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), entre outros.



Através das redes sociais, Eric Clapton postou um vídeo se despedindo e homenageando John, a quem ele chamou de mentor.

“Obrigado por me salvar do esquecimento e Deus sabe mais o que. Eu era um jovem de cerca de 18, 19 anos, quando decidi abandonar a música. Ele me achou, me levou para a casa dele e me chamou para entrar em sua banda. Eu fiquei com ele e aprendi tudo o que utilizo, em termos de técnica, de desejo de tocar a música que amo tocar. Toda minha pesquisa eu fiz na casa dele, em suas coleção de discos - o blues de Chicago, sobre o qual ele era um expert -, e toquei na banda dele por alguns anos, e foi uma experiência fantástica", falou Clapton.



"Ele foi meu mentor, e uma espécie de pai também. Ele me ensinou tudo o que eu sei, me deu a coragem e o entusiasmo para me expressar sem medo e sem limites. Eu irei sentir saudades e espero encontrá lo no outro lado. Obrigado, John. Eu te amo. Te verei em breve, mas não agora”, concluiu a lenda da guitarra.

O vocalista Mick Jagger, da banda Rolling Stones, também postou uma homenagem a John Mayall nas redes sociais.



“Muito triste em saber da morte de John Mayall. Ele foi um grande pioneiro do blues britânico e tinha uma olho incrível para jovens e talentosos músicos, incluindo Mick Taylor - a quem me recomendou após a morte de Brian Jones -, inaugurando uma nova era para os Stones”, escreveu.