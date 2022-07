Milton Nascimento anuncia show em Salvador no dia 9 de setembro

Salvador está na rota das cidades em que o cantor Milton Nascimento fará a sua despedida dos palcos. A turnê internacional chega à capital baiana no dia 09 de setembro, com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h. A venda dos ingressos começa desta quarta-feira, 20, através do site.

“Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!”, explica Milton.

Após quarenta e três discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, Milton se prepara agora para cantar seus maiores sucessos na turnê que passa pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. De acordo com o artista, “seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira”. E completa: “a gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”.

O público pode aguardar um repertório com músicas que marcaram a trajetória do artista e de todos que o acompanha. “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, são alguns dos clássicos que estarão presentes no setlist.

A turnê começou com uma série de shows na Europa em junho, passando por Itália, Inglaterra, Portugal e Suíça. Na volta ao Brasil, Milton e banda têm confirmados shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, além do Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília. A turnê “A Última Sessão de Música” tem a direção geral de Augusto K. Nascimento. O projeto de cenário é assinado pelos artistas OSGEMEOS, e os figurinos usados por Milton são do estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

“'A Última Sessão de Música' é a turnê que vai marcar minha despedida dos palcos. Da música, jamais. E eu espero você para concluir essa travessia comigo”, convida o compositor.

SERVIÇO

Milton Nascimento em "A Última Sessão de Música"

Dia 09 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Informações: Site

Ingressos - 1º lote:

À venda a partir desta quarta-feira (20 de julho), ao meio-dia:

Site Ticket360



-Loja Homem do Sapato – Salvador Shopping

Plateia - 1º Lote: R$150,00 (meia-entrada) | R$300,00 (inteira)

Camarote - 1º Lote: R$250,00 (meia-entrada) | R$500,00 (inteira)

Classificação: 16 anos – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.