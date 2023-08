Milton Nascimento curte dia de praia no litoral baiano

Aposentado, o cantor Milton Nascimento tem aproveitado os mares e calmaria da Bahia. A assessoria do artista publicou um vídeo no Instagram em que o carioca exala felicidade na costa litorânea da Baía de Todos-os-Santos.

No vídeo, não é possível saber em que região específica Milton se encontra. As imagens têm a música de fundo “Você já foi à Bahia?”, na voz de Caetano Veloso, de quem Milton é parceiro no clássico "Paula e Bebeto".

Reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos artistas da MPB, Milton se despediu dos palcos em novembro de 2022, em sua última turnê intitulada “A Última Sessão de Música”, momento que o cantor homenageou sua amiga, Gal Costa, que faleceu no ano passado.