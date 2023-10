Mingau, do Ultraje a Rigor, tem "momentos de interação com a família" | A TARDE

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz, em Itaim, São Paulo, mas já interage com a família.

A informação consta em um boletim divulgado pela equipe médica nesta sexta-feira, 13.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz — Unidade Itaim —, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia”.

Segundo o documento, seu quadro clínico é estável. "Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia".

Nas redes sociais, a filha de Mingau, Isabella Aglio, postou uma foto das mãos dela e do pai e afirmou que Mingau está em processo de reabilitação.

"Meu pai está bem, em processo de reabilitação, aos poucos, no tempo dele, com muita paciência".

Mingau foi baleado no lado esquerdo da cabeça em uma região do Rio de Janeiro enquanto passava de carro pela Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. O projétil atravessou o cérebro e saiu do corpo do artista.