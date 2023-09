Mingau faz nova cirurgia para diminuir pressão na cabeça

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor passou por uma nova cirurgia na cabeça, na noite de quarta-feira, 6, para diminuir a pressão intracraniana. O estado de saúde do músico ainda é grave.

A informação foi confirmada pelo hospital São Luiz na manhã desta quinta-feira, 7. "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, com a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", disse o hospital.

De acordo com a atualização, Mingau segue internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sedado e com ventilação mecânica. "Seu estado de saúde permanece grave".

Mingau foi baleado no lado esquerdo da cabeça, no último sábado, 2, em Paraty, no Rio de Janeiro, enquanto passava de carro pela Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. O projétil atravessou o cérebro e saiu do corpo do artista.

O local é ponto de venda de drogas. Uma das hipóteses é que um traficante tenha atirado contra o veículo por engano. O baixista foi transferido para o Hospital São Luiz no domingo e no mesmo dia passou por uma cirurgia de emergência que durou mais de 3h.