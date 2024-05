Momentos que a Bahia e seus artistas chamaram a atenção de Madonna | A TARDE

Madonna, a rainha do pop está em solo brasileiro desde segunda-feira, 29, quando desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde encerrará a turnê 'The Celebration Tour'.

Celebrando seus 40 anos de carreira, o Brasil não é novidade para Madonna, que já esteve no país outras três vezes. Em sua carreira, a artista também já teve alguns momentos de interação com a Bahia e artistas da terra. Confira:

Tietou Gilberto Gil no Rio

Em 2008, quando veio ao Brasil pela segunda vez para a turnê “Sticky e Sweet”, Madonna organizou uma festa no Hotel Fasano de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi tietado pela rainha do pop e ficou surpreso ao saber que ela já o conhecia e admirava.

"Ela dispensou apresentações. Disse que já conhecia Gil, que o admira e gosta de suas músicas. Ele ficou muito impressionado com o que ela disse e, claro, muito feliz", contou Flora Gil, mulher do ex-ministro, à revista Caras, na ocasião.

Passou fim de semana no Brasil e visitou Salvador

Além de bater o próprio recorde de arrecadação de shows, a turnê pelo Brasil serviu também para Madonna conhecer o modelo e DJ Jesus Luz, com quem viveu um romance até 2010.



De acordo com o site britânico E! Online, ela esteve na Bahia e fez uma surpresa ao então namorado, que se preparava para se apresentar em um clube chamado Jet Set, na Ondina.

O rumor fez com que a presença da artista no show fosse dada como certa. Entretanto, a própria casa informou que desconhece qualquer tipo de informação e especulação sobre a presença da cantora.

Designer gráfico baiano assinou capa de 'Rebel Heart'



Em 2015, o designer gráfico Aldo Diaz, natural de Feira de Santana, teve o talento reconhecido pela artista norte-americana.

Ele fazia montagens com fotos de Madonna e postava nas redes sociais, até que, em determinado dia, chamou a atenção da própria, que chegou a compartilhar a arte em suas redes sociais.

Em seguida, ele foi convidado e fez a capa do álbum 'Bitch I’m Madonna'. Além disso, ele fez uma capa para o catálogo dela, fotos para o calendário oficial e para um evento que aconteceu em 2022 e a capa de coletânea em comemoração aos 40 anos de carreira da artista.

Saudou e se declarou a Caetano Veloso



Em 2017, Madonna esteve no Brasil, mais uma vez, para prestigiar o casamento do seu empresário, Guy Oseary, com a modelo brasileira Michelle Alves.

A cerimônia aconteceu no Cristo Redentor. A festa que antecedeu o matrimônio, no entanto, aconteceu no Hotel Fasano, em Ipanema.

No palco, Madonna anunciou o pocket show de Caetano Veloso e se declarou. "É uma grande honra apresentar o primeiro e único: Caetano Veloso", disse.

Ao ver o artista, ela chegou a tietá-lo. "Uau, posso ganhar um abraço? Eu te amo".

Usou joia de designer baiano em festa pós-Oscar



Em 2019, Madonna voltou a mostrar que é fã do Brasil e de artistas baianos. Para uma festa pós-Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos ela escolheu o trabalho de um artista baiano.

A norte-americana elegeu um colar que conta com diversos símbolos religiosos, como as medalhas de Nossa Senhora e o Sagrado Coração, produzido pelo designer baiano Carlos Rodeiro, morto em 2021, devido a um tumor no cérebro.

Se maquiou ao som de Daniela Mercury



Naquele mesmo ano, Madonna surpreendeu uma artista baiana ao compartilhar um vídeo com sua música como trilha.

Em vídeo gravado em um camarim, Madonna mostrou o momento em que era maquiada e escolheu a voz de Daniela Mercury como plano de fundo.

"Já posso dizer que ZEREI 2019, Quyrydaaaasssss! Madonna se maquiando e me ouvindo! Tô des-mai-a-da!", disse Daniela ao ver a norte-americana ouvindo sua versão para 'O que é que a baiana tem?'.