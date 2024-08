Morre Antonio Meneses, músico brasileiro mais respeitado do mundo

Antonio Menezes - Foto: EBC

Considerado o mais prestigiado músico brasileiro em atividade no mundo, o violoncelista Antonio Meneses morreu na manhã deste sábado, 3, tarde na Basileia, na Suíça, onde morava, aos 66 anos.

Segundo a Folha de S. Paulo, o artista foi vítima de um câncer.

Nascido em Recife, Antonio era considerado um dos 20 maiores nomes do mundo no violoncelo.

Em 2011 ele já tinha tratado um tumor no pulso direito, mão usada por ee para tocar o instrumento.

Após vencer os concursos de Munique e Tchaikovsky, ele iniciou uma carreira de sucesso que inclui a colaboração com as mais importantes orquestras e maestros do mundo.

Atendendo a um pedido do próprio músico, não haverá funeral.