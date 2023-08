Morre, aos 45 anos, MC Marcinho, o Príncipe do Funk

Dono de hits como 'Glamurosa', 'Rap do Solitário' e 'Garota Nota 100', o cantor MC Marcinho morreu, aos 45 anos. O falecimento foi confirmado por volta das 9h38 da manhã deste sábado, 26. Ele estava internado desde julho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conhecido como o "Príncipe do Funk", sendo um dos ícones do gênero musical no Brasil, Marcinho lutava contra problemas cardíacos e renais. No dia 10 de julho, ele foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Rio de Janeiro. Durante esse período, os médicos chegaram a implantar um suporte cardíaco artificial e utilizar a Ecmo, uma espécie de dispositivo que desempenha funções semelhantes às de um pulmão externo, mas ele não resistiu.

Na tarde de sexta-feira, 25, o estado de saúde do artista foi alvo de notícias falsas, quando alguns sites chegaram a noticiar que ele teria falecido. A informação foi prontamente negada pela família. No entanto, segundo o g1, familiares foram chamados ao hospital após uma "significativa piora".

MC Marcinho deixa três filhos.

Funk misturado com romance

MC Marcinho, cujo nome real é Marcelo Moraes Caetano, nasceu em 1977, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira musical nos anos 1990, quando o funk começou a se popularizar no país. Ele ganhou destaque com suas letras e ritmos dançantes, tornando-se uma das figuras mais emblemáticas do gênero.

Uma de suas músicas mais famosas é "Rap do Solitário", lançada em 1995, que lhe rendeu grande visibilidade e popularidade. Outra canção que marcou sua carreira é "Glamourosa", lançada em 1997, que se tornou um dos maiores sucessos do funk carioca e até hoje é lembrada como um clássico do gênero.

Marcinho foi pioneiro ao introduzir letras mais românticas e melódicas no funk carioca, o que ajudou a ampliar sua aceitação e popularidade. Ele também foi reconhecido por seu carisma e estilo de performance carismático nos palcos.

Além de seu sucesso no Brasil, MC Marcinho também teve oportunidades de se apresentar em outros países, como Estados Unidos, Portugal e França, expandindo o alcance de sua música e consolidando sua presença internacionalmente.

Ao longo dos anos, Marcinho enfrentou desafios em sua carreira, incluindo problemas de saúde. Em 2021, o cantor sofreu complicações decorrentes de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por alguns meses.