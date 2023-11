Morre, aos 64 anos, Jorge de Angélica, ícone do reggae na Bahia | A TARDE

O compositor Jorge de Angélica, um dos maiores representantes do reggae na Bahia, morreu na segunda-feira, 30, em Feira de Santana, aos 64 anos. Ele estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade com problemas de saúde.

O cantor, que tinha mais de 40 anos de carreira, será enterrado nesta terça-feira, 31, às 15h, no Memorial Jardim das Flores. O corpo será velado na Pax Cristo Rei – Centro de Velório Gilson Macedo, também em Feira de Santana.

Jorge de Angélica foi o principal fundador do Afoxé Pomba de Malê. Ele também foi o criador dos projetos “Cobra Coral” e “Mão Angelical Jesus com Gente”.