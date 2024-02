Morre cantor Toby Keith, astro da música country dos EUA | A TARDE

Morreu nesta segunda-feira, 5, aos 62 anos, Toby Keith, um dos maiores da música country dos Estados Unidos. O astro faleceu em decorrência de um câncer de estômago, segundo informações do TMZ.

A família confirmou que o músico enfrentou a doença nos últimos anos. Em comunicado, afirmaram que ele lutou com graça e coragem ao ser diagnosticado com câncer.

A confirmação da doença no estômago ocorreu em junho de 2022. O músico passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia durante o processo.

Toby Keith é um importante nome da música nos Estados Unidos. Ao longo de três décadas de carreira, ele apresentou sucessos como Should Have Been A Cowboy, As Good As I Once Was e Beer for My Horses.

O artista lançou 24 álbuns e emplacou 20 faixas no primeiro lugar do ranking country da Billboard.