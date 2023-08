Morre Carlos Gonzaga, cantor de "Diana", aos 99 anos

O rock brasileiro perdeu mais um de seus pioneiros nesta sexta-feira, 25. Carlos Gonzaga morreu aos 99 anos. A morte foi anunciada na página do músico no Facebook, sem informações de causa. O cantor mineiro estava hospitalizado em Velletri, na Itália.

Gonzaga ficou conhecido por abrasileirar canções estrangeiras, como a famosa adaptação de “Diana”, gravada originalmente pelo canadense Paul Anka.

Em 1958, “Diana” virou hit nas rádios brasileiras, e voltou ao auge em 1970, quando fez parte da trilha sonora da novela “Estúpido Cupido”, da TV Globo.

O músico também fez versões nacionais de canções como "Only You", "Bat Masterson", "The Great Pretender", "Oh, Carol", e "It's Not For Me to Say"; faixas rebatizadas por ele para "Só Você", "Bat Mastersón", "Meu Fingimento", "Oh, Carol" e "Quero te dizer".

Ouça "Diana" abaixo: