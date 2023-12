Morre Carlos Lyra, ícone da bossa nova, aos 90 anos | A TARDE

O renomado cantor e compositor da bossa nova, Carlos Lyra, faleceu na madrugada deste sábado, 16, no Rio de Janeiro, aos 90 anos. A notícia foi confirmada pela família, mas a causa exata de sua morte ainda não foi confirmada.

Internado na quinta-feira, 14, devido a um quadro de febre no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Lyra teve o estado de saúde piorado após uma infecção bacteriana.

Autor de clássicos como 'Coisa mais linda', 'Minha namorada', 'Primavera', 'Sabe você', "Maria Ninguém", "Lobo Bobo" e 'Você e eu', o artista carioca destacou-se como um dos maiores melodistas da música brasileira. Ele era conhecido por sua parceria com nomes como Vinicius de Moraes, o baiano João Gilberto, e Ronaldo Bôscoli.

Além do legado musical, Lyra foi um dos fundadores do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes em 1961.

Ainda não há detalhes disponíveis sobre o velório e o enterro neste momento.

Eterno apaixonado

Carlos Lyra nasceu no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, em 11 de maio de 1933. Filho mais velho de um oficial da Marinha e de uma dona-de-casa, ele tem dois irmãos: Sérgio Henrique Lyra Barbosa, também oficial da Marinha, e Maria Helena Lyra Fialho, professora de teatro e artista plástica.

Foi em 1954 que Lyra traduziu toda a paixão dentro de si em uma de suas primeiras músicas publicizadas, intitulada “Menina”. A canção foi apresentada em concurso da TV Rio, por Geraldo Vandré, e depois gravada por Sylvia Telles.

No colégio, Lyra conheceu Roberto Menescal, com quem fundou, em 1957, uma academia de música, por onde passaram Marcos Valle, Nelson Lins e Barros, Edu Lobo, Wanda Sá, Nara Leão, Chico Feitosa e Ronaldo Bôscoli, entre outros alunos. Mais tarde, o baiano João Gilberto incluiu a música Maria Ninguém e duas outras da parceria com Bôscoli no repertório do LP Chega de Saudade, considerado um dos marcos da bossa nova.

Com composições eternizadas também pela TV, cinema e teatro, o carioca ficou amplamente conhecido pela parceria icônica com o poeta Vinicius de Moraes, de 1960 a 1963. Essa é considerada a fase mais rica de sua produção, com Você e Eu, Coisa Mais Linda, Minha Namorada, além das 16 músicas que se transformam na peça teatral Pobre Menina Rica, o Hino da União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Marcha da Quarta-Feira de Cinzas.

Na obra de Lyra, destaca-se ainda “Quando chegares”, que ganhou fama na voz de Maria Bethânia.