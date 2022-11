Morre em Salvador o sambista baiano Bira Paim

Morreu o sambista e ‘eterno’ integrante do Grupo Botequim Bira Paim. A informação foi dada na noite desta quarta-feira, 9, pelo grupo nas redes sociais. Ele estava na capital baiana quando faleceu. A causa da morte não foi divulgada.

“É com muito pesar que avisamos a todos os sambistas de Salvador e toda comunidade Botequim, o falecimento do nosso grande amigo, maestro e professor Bira Paim”, relatou o grupo.

O grupo também homenageou o mpusico: “Estamos muito tristes com sua partida amigo, irmão e professor. Aqui ficará guardado, esse sorriso lindo, e essa alegria e esse amor e profissionalismo dedicado ao samba e aos seus amigos”.

Por fi, a publicacão ressaltou as virtudes de um dos sambistas com mais história no cenário baiano. “O Grupo Botequim se orgulha te ter tido um ser humano tão generoso ao nosso lado, um pai, amigo, irmão, um Mestre! Vá na luz mestre Bira! A cada batida de um surdo sentiremos sua falta eternamente amigo. Vá na luz”.