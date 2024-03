Morre filha de Tatau: "momento de dor", lamenta cantor | A TARDE

Uma das vozes mais marcantes da música baiana está em um momento de luto. O cantor Tatau, de 55 anos, usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 8, para comunicar a morte da filha Tamilis Dorea. Ela tratava um câncer.

O artista, que ficou conhecido por ter liderado a banda Araketu, fez um post com a foto da filha, lamentando o ocorrido. Segundo a assessoria do cantor, o sepultamento acontecerá ainda nesta sexta no cemitério Campo Santo..

Na publicação, Tatau informou como enfrentou os últimos meses. "São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor", lamentou.

Ainda no post o artista baiano, descreveu a filha em alguns detalhes. "Tamilis, sempre foi uma garota/mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor".

