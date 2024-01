Morre Jabá, ex-baixista da banda Ratos de Porão, aos 60 anos | A TARDE

Morreu nesta terça-feira, 26, Jarbas Alves, baixista original do Ratos de Porão, aos 60 anos. A morte foi anunciada pelo amigo do artista, o guitarrista e ex-colega da banda, Jão.

"Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão", escreveu o guitarrista Jão, em seu perfil no Instagram.

O músico enfrentava problemas nos rins nos últimos meses, mas a causa oficial da morte não foi revelada. Este ano, em setembro, o grupo chegou a anunciar a criação de uma vaquinha virtual para ajudar Jabá nas redes sociais.

O perfil do grupo no Instagram também lamentou a morte do artista: "Descanse em paz, amigo Jarbas". Jabá foi baixista do Ratos de Porão até 1992, mas teve outros projetos com os ex-colegas de banda, como o Periferia S/A, ao lado de Jão.