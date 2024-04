Morre músico que estava em coma há mais de 10 anos | A TARDE

Alexandre Lima, músico que estava em coma há mais de dez anos, morreu aos 54 anos, na madrugada dessa quinta-feira (28), em Vitória, no Espírito Santo. O artista participou do grupo Manimal e foi secretário de Cultura de Vitória.

O falecimento foi confirmado pelo irmão do cantor, Amaro Lima, por meio de publicação no Instagram. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.



“Meu irmão, Deus te chamou mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente pra trocar aquela de sempre. Obrigado por tudo. Vá em paz. Te amo”, escreveu Amaro Lima.



Veja a publicação:

O velório de Alexandre Lima será aberto ao público, das 10 às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no centro de Vitória. O sepultamento será restrito aos familiares, no Cemitério Parque da Paz.



Coma

Alexandre passou mal no dia 29 de novembro de 2013, durante uma reunião de trabalho, segundo a TV Gazeta, afiliada da Globo. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Ele recebeu os primeiros socorros do prefeito da época, Luciano Rezende, que é médico.

O músico sofreu um aneurisma da aorta e foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após passar por uma cirurgia. Ele entrou em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia.