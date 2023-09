Morre Steve Harwell, ex-Smash Mouth e cantor do hit 'All Star'

Morreu, nesta segunda-feira, 4, o ex-vocalista da banda de rock estadunidense Smash Mouth, Steve Harwell. O artista, de 56 anos, estava com insuficiência hepática em estágio terminal e recebia cuidados paliativos em casa.

A morte de Harwell foi confirmada ao jornal The New York Times por Robert Hayes, empresário do grupo fundado pelo cantor em 1994. Segundo ele, Harwell morreu "cercado pela família e pelos amigos".

A Smash Mouth ficou conhecida por seus singles “All Star”, “I’m a Believer”, “Walkin’ on the Sun” e “Why Can’t We Be Friends”. Com “All Star”, na voz de Harwell, a banda foi indicada ao Grammy de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo. A música ficou ainda mais famosa após sua aparição na trilha sonora “Shrek”, de 2001. Dois anos depois, o seu cover de “I’m a Believer”, também emplacou na sequência do longa sobre o ogro.

Comprometido com o sucesso da banda, o próprio artista levou pessoalmente o álbum “Astro Lounge” às estações de rádio nos EUA para que fosse tocado em todo o país. “Nunca fazemos nada tradicional, nunca passamos pela porta da frente. É sempre pela porta dos fundos, ou uma janela aberta ou algo assim, para tocar nossas músicas”, afirmou ele em 1999.

"O legado de Steve viverá através da música", disse Robert Hayes, por meio de comunicado. "Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy".

