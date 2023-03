Morte de Chorão, do Charlie Brown Jr., completa dez anos

A morte do cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., completa dez anos nesta segunda-feira, 6. A morte do artista de 42 anos, ídolo de toda uma geração, causou comoção nacional.

O corpo de Chorão foi encontrado pelo motorista do músico, na madrugada do dia 6 de março de 2013. De acordo com a polícia, ele provavelmente morrera um ou dois dias antes. A causa da morte, de acordo com o IML, foi uma overdose de cocaína, cujos efeitos foram agravados por problemas cardíacos anteriores.

"Perdi um dos melhores amigos que já tive na vida, era meu irmão. Nossa amizade tinha 21 anos", lamentou, emocionado, o músico Champingon, baixista do Charlie Brown Jr., que se mataria com um tiro de pistola na cabeça apenas seis meses depois da morte do líder da banda.

O roqueiro comandou o Charlie Brown Jr., que conquistou uma geração de jovens das grandes cidades no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000. A banda tem dez álbuns de estúdio lançados, três álbuns ao vivo e sete DVDs. Os álbuns tiveram milhões de cópias vendidas em todo o Brasil.

Músicas como "Proibida pra mim", "Te levar daqui" e "Não é sério", todas escritas pelo líder do CBJr., tornaram-se hits de alcance nacional.

Chorão foi velado no ginásio Arena Santos e sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica. O caixão foi coberto com bandeiras do Brasil e do Santos. Chorão foi enterrado também com um skate.