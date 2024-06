Morte de Gustavo Mullem: "O rock brasileiro fica mais pobre" | A TARDE

Morreu, aos 72 anos, nesta segunda-feira, 27, em Salvador, o guitarrista e “lenda” do rock baiano, Gustavo Mullem, ex-integrante da banda Camisa de Vênus.



A informação foi confirmada ao A TARDE por Eduardo Scott, roqueiro contemporâneo de Gustavo, e que chegou a cantar com este último e Karl Franz Hummel, o outro guitarrista fundador do Camisa, em uma versão alternativa da banda, entre o final dos anos 2000 e o início da década de 2010.



“O rock brasileiro perde seus ídolos originais a cada ano, e ele fazia parte disso. Raul, Erasmo Carlos, Rita Lee. E agora foi ele também, guardadas as devidas proporções. O rock brasileiro fica mais pobre porque ele foi uma grande referência”, lamentou Scott.



Gustavo Mullem lutava contra um câncer de pulmão. O músico alcançou fama nacional nos anos 1980, como integrante da banda soteropolitana Camisa de Vênus. Ao lado de Marcelo Nova (voz), Robério Santana (baixo), Aldo Machado (bateria) e Karl Hummel (guitarra), Mullem gravou cinco álbuns, deixando um legado de hits e canções que permeiam o imaginário coletivo dos rockeiros em todo o Brasil, como Eu Não Matei Joana D’arc, O Meu Primo Zé, Controle Total, Sílvia, Bete Morreu, O Adventista, Passamos por Isso e outras.

Após o fim da formação original do Camisa, em 1987, integrou o grupo solo do vocalista Marcelo Nova, batizado de Envergadura Moral. Foi a banda que gravou o último disco de estúdio de Raul Seixas, em parceria com Nova, intitulado A Panela do Diabo, lançado em 1989.

Nos anos seguintes, Gustavo participou de reuniões esporádicas do Camisa de Vênus, com direito a gravação de DVD ao vivo no Festival de Verão Salvador em 2004. Nos anos 90, foi guitarrista da banda Missionários do Dízimo, que lançou um álbum e obteve certa repercussão nacional.

O Camisa alternativo

Em 2009, com Karl e inicialmente, Robério, Gustavo integrou uma nova versão do Camisa de Vênus, com Eduardo Scott, líder da banda contemporânea Gonorreia na voz.

A banda, com o baterista Luís Fernando (da banda de heavy metal Drearylands, falecido em 2022), fez muitos shows pelo País e chegou a lançar um álbum com material gravado ao vivo.

“Porque estava um saco. As músicas (nas últimas reuniões da banda com Marcelo Nova) estavam descaracterizadas. Me sentia tocando bossa nova. Tínhamos perdido a pegada punk. Era como se estivéssemos com 100 anos”, declarou Gustavo ao A TARDE em 2011, pouco antes de um show no Parque da Cidade, ao ser perguntado por que uma nova versão da banda.

Quando o trio ensaiou gravar um álbum inédito em estúdio, Nova interpelou judicialmente Scott, Gustavo e Karl e retomou na Justiça o direito de uso do nome.

A morte de Mullem ocorre quase após sete anos do falecimento do também ex-Camisa de Vênus Karl Franz Hummel. O artista teve câncer no fígado e foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, no dia 8 de junho de 2017. A despedida do música acontece nesta terça-feira, às 11h, no Cemitério Campo Santo, em Salvador.

