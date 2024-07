Multimilionário, Julian Casablancas diz usou IA por não ter dinheiro

Julian Casablancas é líder do Strokes e Voidz - Foto: AFP

O cantor Julian Casablancas, líder da icônica banda The Strokes, causou polêmica na web por causa da capa do próximo disco do The Voidz, seu trabalho secundário. A arte do Like All Before You foi feita com inteligência artificial (IA). Confrontado sobre isso, o artista justificou a decisão por não ter dinheiro para pagar um artista e valorizar a arte criada por seres humanos.

Um perfil de fã fez nesta segunda-feira, 8, criticou a decisão de Julian. Casablancas respondeu, dizendo que a arte que havia sido escolhida pela banda custaria US$150 mil e, por isso, a opção então teria sido pelo recurso de IA.

Tentando apaziguar os ânimos, Julian disse que “nós não digitamos algo”, se referindo ao possível uso de um prompt, e creditou a autoria da capa a um perfil que costuma fazer artes com IA.

O criador da IA também se manifestou, dizendo que “não faz mal, isso é tudo grátis para usar”.

Herdeiro

Uma das principais críticas feitas por fãs é que Julian é multimilionário. Além do dinheiro conquistado com a música, o cantor vem de família rica.

O pai, John Casablancas, fundou a Elite Models, uma das maiores agências de modelo do mundo, que chegou a possuir Gisele Bündchen no cast. Já o avô do cantor era um banqueiro espanhol.