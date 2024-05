Música-tema do Festival Capão In Blues é lançada | A TARDE

A música-tema do Festival Capão In Blues, intitulada “Capão in Blues”, composta por Eric Assmar, foi lançada nesta segunda-feira, 22. O autor, que também é curador do evento que acontece nos dias 10 e 11 de maio, abordou a riqueza do gênero do blues, incorporando elementos tradicionais, como o clássico blues de 12 compassos e a levada característica do shuffle.

Para chegar ao resultado final, Assmar colaborou com os artistas Jelber Oliveira, Rafael Zumaeta e Victor Brasil. A produção musical, gravação, mixagem e masterização foram realizadas por Eric Assmar, com o apoio de André T no Estúdio T, localizado em Rio Vermelho, Salvador.

A música contou com a participação de um coro, composto por Eric Assmar, André T, Jelber Oliveira, José Alves, Moana Ambrozi e Renan, ampliando ainda mais a sensação de comunhão e coletividade.

Ouça:





Divulgação

1ª edição do Festival “Cib - Capão In Blues”



O evento aberto ao público adiciona uma nova dimensão à cena cultural e turística da região e promete unir as vibrantes harmonias do blues às belas paisagens locais. O objetivo maior do projeto é proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência única e enriquecedora, e fazer o público descobrir a magia por trás do festival, onde a paixão pela música e pela arte se fundem criando momentos memoráveis.

Com apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Programação oficial do Capão In Blues

Sexta, 10/05:

Candombá Blues (BA)

Blues Etílicos (RJ)

Keith Dunn (EUA) & The Simi Brothers (SP)

Sábado, 11/05:

Candice Fiais (BA)

Gustavo Andrade (MG) convida Alma Thomas (EUA)

Eric Assmar (BA) part. Jefferson Gonçalves (RJ)