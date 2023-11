“Não vou recuar”, avisa Ludmilla após ataques racistas na web | A TARDE

A cantora Ludmilla desabafou que vem sofrendo ataques racistas nas redes sociais. A dona do hit “Sou Má” fez duas publicações no Instagram na segunda-feira, 20. Uma refletindo sobre o Dia da Consciência Negra e outra com prints de mensagens racistas direcionadas a ela.

“Veio à tona, nos últimos dias, um recorte do racismo que sofro em minha rotina, principalmente depois que me tornei artista. Um ódio gratuito jogado em mim por perfis racistas ‘vestidos’ de fãs, que nem de longe lembram o público que gosta de música de verdade”, iniciou Ludmilla.

Em seguida, a cantora afirmou que não vai recuar diante dos ataques. “Não dá mais para eu ter que responder por algo que fizeram comigo. Quem tem que falar ou mostrar a cara é quem faz isso, assim, impunemente. Exausta é pouco, mas não vou recuar - continuarei existindo e brilhando, doa a quem doer - e mais uma vez deixo aqui registrado: não há o que celebrar no dia 20 de novembro. Vocês não vão me parar, seus filhos da pu**”, finalizou a cantora recebendo o apoio de fãs e celebridades.