Nelly Furtado cobra direitos autorais da melodia de "Lovezinho"

A cantora canadense Nelly Furtado fez um pedido de direitos autorais por causa do uso da melodia de “Say It Right” no hit brasileiro “Lovezinho”, interpretado por Treyce.

A Sony, que cuida dos direitos da canadense, já entrou em contato com WK, compositor da música. Ele disse que as negociações pelos direitos autorais já estão acontecendo. Em nota, Treyce afirma que a equipe de Nelly não entrou em contato com ela, apenas com WK, compositor da canção.

"O autor majoritário de 'Lovezinho' é o WK, sendo assim, a equipe da Nelly Furtado entrou em contato com a editora e a mesma o contatou. A cantora Treyce não faz parte dessas negociações e não existe nenhum percalço entre ela e Nelly Furtado. A mesma será creditada e os autores de 'Lovezinho' se prontificam a solucionar todas as questões autorais em total positividade", diz a nota.

Nelly Furtado já tinha entrado na trend da coreografia da música, reproduzindo a coreografia de “Lovezinho” no Tik Tok. “Lovezinho” foi lançada em 2022 e se tornou hit nas redes sociais após o influencer Xurrasco gravar um vídeo dançando a música e viralizar.