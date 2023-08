NEOJIBA abre mais um núcleo em Salvador; saiba mais

O programa de Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA) vai inaugurar mais um Núcleo de Prática Musical em Salvador, desta vez, no bairro da Mata Escura. Serão, ao todo 80 vagas, para coros Infantil e Infantojuvenil, para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, com aulas das 14h às 17h.

A pré-inscrição acontece entre segunda-feira, 14, e o dia 25 de agosto, e pode ser realizada através do formulário online - que pode ser acessado clicando aqui - ou de forma presencial comparecendo ao Núcleo, que fica na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), que fica na Rua São Mateus, no bairro de Mata Escura.



A instituição irá priorizar os inscritos que residirem o mais próximo do núcleo, com o intuito de beneficiar a comunidade local e redondezas. O regulamento completo com todas as informações e documentação necessária estão presentes no site do NEOJIBA.