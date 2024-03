Ney Matogrosso é internado em hospital de São Paulo | A TARDE

Um dos grandes nomes da música popular brasileira, o cantor Ney Matogrosso foi internado na quarta-feira, 6, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo.

O artista passou por exames de rotina e deve receber alta da unidade hospitalar ainda na tarde desta quinta-feira, 7.

De acordo com o InCor, Ney está bem e foi hospitalizado para check-up de rotina anual. O cardiologista Sergio Timerman, que está acompanhando o artista, já assinou a sua alta.