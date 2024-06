‘Numanice #3’ abre vendas para edição que acontecerá em Salvador

A cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves - Foto: Divulgação

As vendas para a edição da turnê ‘Numanice #3’, o projeto de samba da cantora Ludmilla, que terá estreia em Salvador, no dia 17 de agosto, começaram nesta quarta-feira, 12.



A compra dos ingressos pode ser realizadas através da plataforma Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

O show conta com dois setores, o Vip Open Bar e a Arena, no ritmo de samba e pagode, trazendo em seu repertório canções como “Maliciosa”, “Maldivas”, “212”, “Amor Difícil”, “Tô de Boa” além de muitos outros hits.