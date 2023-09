“O lugar e a vibração da Concha são únicos”, diz Lulu Santos

A voz de um artista de canto pode ser dividida em seis categorias, sendo três masculinas e três femininas. De acordo com a Sociedade Artística Brasileira (Sabra), a classificação básica é feita em aguda, média e grave. A voz feminina mais aguda é chamada de Soprano e a masculina de Tenor. Já a mais grave é Contralto para mulheres, e Baixo para homens. Por fim, a voz intermediária feminina é a Mezzo-soprano e a masculina é a Barítono.

Um dos maiores representantes brasileiros desta última classificação, Lulu Santos faz uma homenagem à própria voz na turnê “Barítono”, a primeira criada no pós-pandemia e, mais importante ainda, que celebra seus 70 anos. A temporada, iniciada justamente no dia do aniversário do artista, em 4 de maio, faz a sua segunda parada na Bahia no próximo domingo, 1º.

A primeira apresentação no estado aconteceu no início do mês, quando Lulu subiu ao palco do Teatro L’Occitane, em Trancoso, e cantou para cerca de 4 mil pessoas. O segundo show será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, às 19h.

Mas se a performance de Trancoso marcou a primeira vez de Lulu cantando na cidade, da capital baiana, e principalmente da Concha, o artista já é um velho conhecido. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele celebrou a volta ao espaço, ao qual considera uma “joia” da cultura do Brasil.

“A experiência na Concha Acústica de Salvador é uma das joias da coroa da excursão brasileira, alguém já comparou com a concha da qual emerge a figura mítica de Vênus. Seja como for, o lugar e a vibração do público são únicos”, afirmou ele, se referindo a obra “O Nascimento de Vênus”, de Sandro Botticelli.

Além de joia e pintura, o equipamento também vai virar sala de criação para o cantor e compositor. Acostumado a explorar diversos estilos musicais, ele diz precisar montar um verdadeiro roteiro entre os embalos clássicos e os novos arranjos para agradar aos fãs.

“É o pulo do gato, costurar um roteiro que não frustre a vontade de ouvir suas preferidas e ainda assim manter o frescor e o interesse para nós”.

Turnê Barítono celebra os 70 anos do artista | Foto: Divulgação | Jorge Bispo

Muitos de nossos associados de longa e curta data, já consideram Barítono nossa melhor sortida dos últimos tempos Lulu Santos, sobre turnê

Liberdade para cantar

Como categoria de voz, o barítono se encontra entre o baixo e o tenor, podendo chegar a tons mais líricos ou dramáticos. Segundo a Sabra, os barítonos só foram oficialmente reconhecidos no século 19 quando, finalmente, os compositores perceberam as vantagens de se usar uma variedade vocal maior, ao invés de simplesmente dividir a música entre homens que cantavam alto e homens que cantavam baixo.

Lulu Santos disse que também demorou para se reconhecer como um barítono. O primeiro passo foi o lançamento do álbum “Acústico”, em 2000, quando “por conforto e sabedoria”, baixou um tom da maioria do repertório. Hoje, ele diz que a decisão facilitou “enormemente” a sua vida e arte.

“Agora, 20 anos depois, percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço [...] A esta altura da turnê, três meses adentro, eu mesmo, e muitos de nossos associados de longa e curta data, já consideram Barítono nossa melhor sortida dos últimos tempos”, afirma.

Assumir a condição de barítono ligeiro é libertador Lulu Santos, sobre voz

Dentro desta proposta, algumas canções como “Esse Brilho em seu Olhar”, de 1983, e “De Repente”, de 1985, ganharam uma nova roupagem com Lulu baixando o tom para acomodar as notas mais agudas. O artista, no entanto, nunca mexeu com outros clássicos, a exemplo de “Apenas mais uma de amor” ou “Assim caminha a humanidade".

O termo “barítono” vem da palavra grega “barytonos”, que significa “voz profunda”. E essa característica do compositor de sucessos como “A Cura”, exaltada na decisão de mudar os vocais, acabou não só agradando aos fãs, mas também por se tornar só uma experiência libertadora para Lulu.

“Meus maiores números de streaming são do álbum Acústico, as pessoas aparentemente preferem ouvir as canções desta forma. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito, nosso melhor [...] Assumir a condição de barítono ligeiro é libertador”.

Depois da passagem pela Concha, Lulu Santos encerra sua estadia na Bahia com um show em Feira de Santana no dia 7 de outubro, no Ária Hall. Os ingressos variam entre R$ 120 a R$ 300.





Serviços O quê? Shows de Lulu Santos pela turnê Barítono Quando? 01/10 (Salvador) e 07/10 (Feira de Santana) Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) (Salvador) e Ária Hall (Feira de Santana) Preços: De R$ 120 a R$ 320 (Salvador) e de R$ 120 a R$ 300 (Feira de Santana) Onde comprar? Sympla (Salvador) e Bora Tickets (Feira de Santana)