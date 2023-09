Objetos que foram dos Beatles vão a leilão e podem arrecadar milhões

Um dos leilões com objetos que foram dos Beatles vai acontecer neste mês. Segundo o jornal The Guardian, a expectativa é de que a arrecadação seja uma das mais lucrativas, girando em torno de US$ 8 milhões, cerca de R$ 40 milhões.

Um material utilizado por John Lennon e Yoko Ono em um protesto pela paz está entre os itens leiloados. Um pedaço de parede móvel utilizado no cenário do programa do apresentador americano Ed Sullivan, em 1964, tem a assinatura de todos os integrantes do grupo. Na época, o programa contou com a audiência de cerca de 70 milhões de pessoas, marcando o auge do sucesso dos Beatles nos Estados Unidos.

Um card com foto do grupo com a assinatura de John Lennon também será leiloado, assim como contratos, roupas, discos e um peculiar cartão de aniversário dado por George Harrison para o zelador da sua casa no Havaí assinado como Adolf Schinkengruber”. As vendas online serão conduzidas pelo Gotta Have Rock and Roll, de Nova York, no dia 22 de setembro.

Polêmica com cartão e referência a Hitler

O emblemático cartão de aniversário assinado por George Harrison contribui para a narrativa de que ele era interessado no universo do nazista Adolf Hitler. Apesar de alguns indícios, como relatos na biografia dos Beatles, publicada em 1989, ele sempre negou veementemente qualquer admiração pelo ditador e quis processar uma revista americana em US$ 200 milhões, por ter reproduzido o trecho do livro que falava sobre o assunto. O embate judicial terminou após um acordo.

De acordo com a casa de leilão, o cartão tem certificado de autenticidade de caligrafia, revelando que Harrison assinou como Adolf e fez referência ao sobrenome do pai de Hitler. Ele também fez uma caricatura do genocida.