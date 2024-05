Oficina musical com Eric Assmar marca abertura do Capão in Blues | A TARDE

Abrindo a programação do Festival Internacional CIB - Capão in Blues, na Chapada Diamantina, o Coreto da Vila recebeu uma oficina em formato de palestra musical, na tarde desta quinta-feira, 9. O evento foi ministrado por Eric Assmar, guitarrista, cantor e curador do evento, e o convidado Jefferson Gonçalves, gaitista do Rio de Janeiro.

Com um recorte sobre a Bahia, a oficina “Blues: aspectos históricos, do Mississippi ao Brasil” abordou o percurso histórico do blues, desde sua origem no sul dos Estados Unidos até sua chegada ao Brasil. As falas foram intercaladas com canções tocadas ao vivo, em referência aos períodos e temáticas citadas.

“A oficina foi uma grande alegria, a gente teve uma tarde ensolarada aqui no Vale do Capão hoje. Tive o prazer de receber como convidado o grande gaitista Jefferson Gonçalves para gente falar um pouquinho dos aspectos históricos do Blues. Retraçando essa rota desde a sua origem até o momento em que o Blues se torna uma música com maior popularidade no contexto dos Estados Unidos. O momento em que ele serve como referência para o surgimento de outros gêneros musicais e se expande para outros países, ganha novos adeptos até o momento em que ele chega aqui até o Brasil”, explica Assmar.

O evento reuniu um bom público no Coreto, com perfis de diversas idades interagindo com os artistas. Para Eric, a oficina começou com o ‘pé direito’ na programação do Festival. “A gente foi tocando música, então o pessoal participou, foi um público super bacana aqui presente hoje no Coreto do Vale do Capão que participou, fez perguntas, acrescentou informações, curtiu. Um momento muito agradável. Eu acho que o festival não poderia ter começado de melhor maneira do que como foi com essa oficina. Um momento muito bacana. Com certeza começando aí com o pé direito”, completou.

Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

Nos próximos dias a Vila de Caeté-Açu, popularmente conhecido como Vale do Capão, terá performances que ressoam pelas montanhas e vales da região, com uma programação aberta ao público. O festival convida o mundo a descobrir a magia do lugar, transformando-o em um destino imperdível para os amantes da música e da natureza.

Entre as estrelas que brilharão no palco do Capão In Blues, o público vai curtir desde a energia contagiante da banda local Candombá Blues (BA), até a maestria internacional de Keith Dunn & The Simi Brothers. Passando por apresentações primorosas de artistas como os cariocas Blues Etílicos (RJ), Candice Fiais (BA), Gustavo Andrade (MG), que que convida a talentosa americana Alma Thomas (EUA), e show de Eric Assmar, que convida Jefferson Gonçalves.

Com apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

*Do Vale do Capão



