Oktoberfest vai premiar casal com melhor fantasia de Frida e Fritz

Os casais que participarem da OktoberFest Salvador fantasiados de Frida e Fritz (família símbolo do Oktoberfest) vão concorrer a um par de ingressos para todas as edições do Pilsner Fest em 2023.

O evento acontece neste sábado, 29, na AABB Piatã a partir das 13h. A premiação visa resgatar a simplicidade e autenticidade da tradicional festa alemã.

Além dos ingressos, o casal vencedor ganha ainda 1 litro de Chopp da Mindubier no Pilsner Fest em dezembro.

O Oktoberfest Salvador deste ano trará dois ambientes diferentes que contarão com atrações musicais, gastronomia típica alemã, cervejarias locais, jogos tradicionais e espaço para a criançada.

Entre as bandas que agitam o festival estão Monarka, tocando os sucessos do rock inglês do Queen, Herbert & Richard com clássicos do cinema, flashbacks e pop e rock.