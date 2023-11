Orquestra Imperial faz show inédito com sucessos de Rita Lee | A TARDE

A Orquestra Imperial chega à maioridade em 2023 e vai comemorar os seus 21 anos de história com o show inédito “Orquestra Imperial Toca Rita Lee”. Em Salvador, a apresentação do grupo carioca acontece na Casa Rosa, no Pátio Viração, Rio Vermelho, no dia 1º de dezembro.

O espetáculo, repleto de latinidade e suingue, faz uma homenagem única a Rita Lee e foi concebido a convite do curador e jornalista Nelson Motta para o festival carioca Doce Maravilha, realizado este ano. Neste tributo, a Orquestra Imperial apresenta canções icônicas como “Agora Só Falta Você", “Chega Mais”, "Saúde", “Mamãe Natureza’”, “Jardins da Babilônia” e "Doce Vampiro”,.

A Orquestra tem produção musical assinada por Berna Ceppas e Kassin, arranjos de Felipe Pinaud, vocais de Moreno Veloso, Nina Becker, Emanuelle Araújo e Matheus VK.

“Não tem como ser cantora no Brasil e não admirar e ter um pouco de Rita Lee. Ela sempre foi uma inspiração musical e feminina enorme. É uma mulher que revolucionou o nosso universo, não só por ser uma cantora no rock, um ambiente majoritariamente de homens, mas pela sua atitude e transgressão. Além disso, uma grande compositora e cantora”, afirma Emanuelle Araújo.

“Rita Lee, para mim, é um símbolo de liberdade. Uma artista muito potente, à frente do seu tempo. Ela carrega essa liberdade como o principal motivo de viver e depositou essa energia em tudo que fez, para que pudéssemos ser quem somos”, diz Matheus VK.

A banda que subirá ao palco será formada pelos vocalistas Moreno Veloso, Nina Becker, Emanuelle Araújo e Matheus VK, Berna Ceppas (teclados e efeitos), Kassin (baixo), Pedro Sá (guitarra), Felipe Pinaud (guitarra), Marcelo Callado (bateria), Agenor de Lorenzi (teclado), Rubinho Jacobina (teclado e vocais), Zero Awá (percussão), Léo Monteiro (percussão eletrônica) e os metais de Marlon Sette, Bidu Cordeiro e Mauro Zacharias (trombone), Vander Nascimento (trompete) e Gilberto Pereira (sax). O figurino do novo show é assinado por Nina Becker.





Serviços Orquestra Imperial Toca Rita Lee - SALVADOR 2023 Data: 1º de dezembro (sexta-feira) Abertura da casa: 21h Orquestra Imperial: 22h Local: Pátio Viração / Casa Rosa (Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho) Ingressos à venda na plataforma Sympla: R$ 140 (inteira) valor promocional até 13/11 e R$ 170 (inteira) a partir de 14/11