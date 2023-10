Orquestra NEOJIBA se apresenta no Santuário Nossa Senhora de Fátima | A TARDE

A Orquestra NEOJIBA se apresenta neste sábado,7, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na área externa do Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador. O concerto vai inicar às 16h e a entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

A apresentação terá as peças "Paisagem Baiana VI - Toadas do Rio São Francisco", do suíço-baiano Ernst Widmer, "Três Danças para Orquestra", do brasileiro Mozart Camargo Guarnieri e a "Sinfonia n. 1 em fá menor", do russo Dmitri Shostakovich, todas compostas no século 20. A regência será de Angelo Rafael, que colabora com o NEOJIBA regendo o Coro Comunitário do programa.



Este avi ser o primeiro concerto da orquestra em Salvador depois da realização da "Turnê da Liberdade", que celebrou os 200 anos de Independência do Brasil na Bahia percorrendo sete estados do Norte e Nordeste do país. Os Concertos Itinerantes do NEOJIBA contam com o patrocínio do Nubank, através da Lei de Incentivo à Cultura.