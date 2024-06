Orquestras do NEOJIBA se apresentam neste sábado | A TARDE

Pela primeira vez no ano, a Orquestra Castro Alves e a Orquestra Pedagógica Experimental, formadas por crianças e adolescentes que integram o NEOJIBA, se apresentarão na mesma ocasião em Salvador, neste sábado, 8.

O concerto acontece às 15h30, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na área externa do Colégio Antônio Vieira, no Garcia. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Os grupos irão apresentar um repertório variado, com importantes obras do repertório sinfônico tradicional que também fazem parte do percurso formativo de orquestras infantis e infantojuvenis, como a "Marcha Eslava", de Tchaikovsky, e uma das suítes da ópera "Carmen", de Bizet.

O concerto também terá peças brasileiras, como "Assum Preto", de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, e o "Dobrado Dois Corações", de Pedro Salgado.

Os jovens músicos da Orquestra Castro Alves serão regidos pelo maestro venezuelano Eduardo Salazar e as crianças da Orquestra Pedagógica Experimental estarão sob a batuta do baiano Adauri de Oliveira.

Durante o evento, o NEOJIBA receberá doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O público pode colaborar doando alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, roupas e artigos para bebês.

