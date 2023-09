“Oxe é Jazz” acontece neste final de semana no Parque Costa Azul

O projeto “Oxe é Jazz” acontece nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, a partir das 18h, no Parque Costa Azul, em Salvador. A iniciativa traz nomes como Beatles In Jazz, Cláudia Cunha, Luizinho Assis com Ivan Sacerdote e Eric Assmar com Adriano Grineberg.

Formada em Salvador pelos músicos Alexandre Vieira, Márcio Pereira e Laurent Rivemales, o Beatles In Jazz presta um tributo aos Beatles, banda fundamental na história da música pop mundial. O público vai curtir releituras jazzísticas de sucessos da carreira do quarteto de Liverpool, com arranjos repletos de improvisações.

Na sexta-feira, a cantora baiana Cláudia Cunha faz seu show "Solar", em tributo a Gal Costa. Com direção musical de Jelber Oliveira, a apresentação propõe um passeio pela obra de Gal com arranjos originais executados por um time de grandes músicos do cenário baiano.

A noite de sábado vai começar com a apresentação do tecladista, arranjador e compositor baiano Luizinho Assis. Para essa apresentação, Luizinho vai contar com a parceria de Giroux Wanziler, Victor Brasil e traz como convidado o clarinetista e compositor Ivan Sacerdote. Juntos, esses artistas apresentam um show em tributo a João Donato.

Para fechar a edição de setembro, o curador do projeto Eric Assmar vai receber em Salvador o pianista, cantor e compositor paulistano Adriano Grineberg, um dos principais nomes do blues brasileiro na atualidade, para apresentar um show em tributo ao eterno mestre Ray Charles.