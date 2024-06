Pablo anuncia que vai abandonar a sofrência e deixa fãs intrigados | A TARDE

Fim de uma era? O cantor Pablo, famoso por suas letras repletas de histórias sobre desilusão amorosa, usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para anunciar uma mudança em sua carreira.

Ele afirmou que decidiu parar com a sofrência após conversas com a mulher e a própria equipe. "Eu decidi que eu vou parar com a sofrência, pelo menos até esse momento é o que eu penso em fazer", disse o artista, que seguiu:

"Eu quero, desde já, agradecer a todos os meus fãs, eu acho que isso é uma obrigação minha de vir aqui e dar uma satisfação a vocês dessa decisão que eu tomei. Obrigado aos meus parceiros, aos meus amigos, a toda a minha equipe a todos que me apoiam, mas essa é uma decisão que eu tomei, espero que vocês entendam. Chega de sofrência", contou o artista.

O anúncio pegou os fãs de surpresa e houve quem acreditou, assim como quem também sugeriu que tudo não passaria de uma estratégia de marketing do artista.

"Não, não, por favor Pablo, não faz isso com a gente não", pediu um internauta. "O que está por vir é mais sofrido do que já tem… eu tenho certeza!", sugeriu o humorista Jhordan Matheus.

"Você para com a sofrência e a gente fica sofrendo", brincou outra seguidora.



Na sexta-feira, 7, o cantor lança o projeto “Também Gosto”, um EP idealizado pelo próprio Pablo e que traz canções de outros artistas que fazem parte da playlist e da vida dele.



Confira o vídeo:



