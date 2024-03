Pablo vai fazer show da turnê de 20 anos de carreira em Salvador | A TARDE

O cantor Pablo vai fazer um show da turnê de 20 anos de carreira em Salvador. A apresentação vai acontecer no Wet, no dia 6 de abril.

Com um repertório que reunirá os maiores sucessos de sua carreira, Pablo vai relembrar as duas décadas de sua carreira, com canções como “Tomara”, “Pecado de amor”, “Agora”, “A casa ao lado”, “Um dia”, “Fui fiel”, “Contato” e muitos outros hits farão parte do show comemorativo.

Além da apresentação especial de Pablo, o evento contará ainda com shows completos de Calcinha Preta, Devinho Novaes e Kart Love, tornando a noite única e com uma atmosfera que vai exalar puro romantismo.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, dia 1º de março, nos balcões Pida, no Salvador Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e Salvador Norte Shopping, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br.





Serviços O que: Pablo 20 anos

Quando: 6 de abril Onde: Wet Eventos Atrações: Pablo | Calcinha Preta | Devinho Novaes | Kart Love Informações: @ssaproducoes @pida Vendas: A partir de 1º de março, nos balcões Pida, no Salvador Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e Salvador Norte Shopping, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site