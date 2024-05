Painel gigante anuncia chegada de Madonna no Rio de Janeiro | A TARDE

Faltando dez dias para o show de Madonna em Copacabana, já é possível ver os sinais da preparação para a chegada da cantora na cidade do Rio de Janeiro. Na Zona Sul da cidade, o palco já começou a ser montado, e os fãs e cariocas se surpreenderam com a novidade.

Para a divulgação do evento, um painel gigante com a identidade visual do show da cantora foi montado na entrada do Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que dá acesso a Copacabana, ligando as avenidas Lauro Sodré, em Botafogo, e Princesa Isabel, no bairro vizinho.

Nas redes sociais, a grandeza do anúncio surpreendeu os fãs da cantora. "A MAIOR artista da indústria POP! Respeitem a Rainha", escreveu uma fã. Outro fã disse: "A verdadeira RAINHA DO POP ACEITEM". E outra fã comentou: "Não é todo dia que a dona do POP celebra 40 anos de carreira. #VEMQUEEN #Celebrationinrio"

O show, que acontece no dia 4 de maio, encerra a turnê mundial da cantora. A previsão é que a apresentação comece entre 21h30 e 21h45.