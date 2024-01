Paramore cancela participação no Lollapalooza 2024 | A TARDE

A banda Paramore cancelou sua apresentação no Lollapalooza 2024 em São Paulo. O grupo seria headliner do evento e se apresentaria na noite de sábado, 23 de março.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 18, pelas redes sociais do festival. A banda foi substituída pelos roqueiros Kings of Leon.

“É com prazer que anunciamos a banda @KingsofLeon como headliner do Lollapalooza Brasil 2024, no sábado, 23 de março. A banda Paramore cancelou sua apresentação por motivos pessoais”, diz comunicado publicado nas redes do Lolla.

Fãs de Paramore poderão solicitar reembolso para o dia 23 de março. “Por liberalidade, o festival disponibilizará aos compradores de ingressos diários (Lolla Day SÁBADO) a possibilidade de solicitar reembolso entre os dias 19 e 28 de janeiro de 2024”.

“Somente titulares de ingressos diários (Day), em todas as suas modalidades – Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day – são elegíveis ao reembolso”, conclui a nota do festival.