Paul McCartney anuncia show surpresa no Brasil | A TARDE

O cantor Paul McCartney fará um show surpresa nesta terça-feira, 28, em Brasília, no Clube do Choro. O anúncio foi feito hoje pelo artista em suas redes sociais. Os ingressos para o evento são limitados.

Com a turnê “Got Back Tour”, a qual começou em abril do ano passado, nos Estados Unidos, McCartney fez um marcante show encerrando um dos dias do festival Glastonbury, na Inglaterra.



Em 2023, o artista retomou a turnê e anunciou sua passagem pelo Brasil. As apresentações da Got Back Tour vão acontecer em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Os ingressos da turnê partem de R$ 440, considerado o valor da inteira. O mais caro custará R$ 990, cobrado pela pista premium do Maracanã e também dos outros estádios nas capitais por onde passará.

Confira as datas:

30/11, quinta-feira – Brasília, DF – Arena BRB Mané Garrincha

03/12, domingo – Belo Horizonte, MG – Arena MRV

04/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV

07/12, quinta-feira – São Paulo, SP – Allianz Parque – ESGOTADO

09/12, sábado – São Paulo, SP – Allianz Parque – ESGOTADO

10/12, domingo – São Paulo, SP – Allianz Parque

13/12, quarta-feira – Curitiba, PR – Estádio Couto Pereira

16/12, sexta-feira – Rio de Janeiro, RJ – Maracanã – ESGOTADO