Paula Lavigne faz aniversário e ganha declaração de Caetano Veloso | A TARDE

A atirz e empresária Paula Lavigne completa neste domingo, 31, 55 anos e o seu companheiro, o cantor e compisitor Caetano Veloso, postou um texto em sua homenagem no Instagram.

"Aniversário de Paulinha. Essa mulher é impressionantemente importante na minha vida. Como se não bastasse a enormidade que é ser mãe de Zeca e Tom, ela traz sempre lições de coisas que minha pessoa não aprenderia por si mesma", começou ele. E continuou:

"Que ela ganhe alegrias e felicidades de naturezas surpreendentes. Paulinha, que me ensina tanto, há de aprender muito mais do que é capaz de imaginar. Ariana disparada, até do sossego e da paciência será capaz. E eu agradecerei sempre de novo", finalizou Caetano.