Paula Toller faz mistura de ritmos e homenagens em show na Concha | A TARDE

Para Paula Toller, preservar o clássico é sinônimo de longevidade e fãs fiéis. Na plateia, uma mulher, que fez questão de ficar na frente do palco, não se importou com os gritos de “senta, senta”, proferidos por parte de quem também estava lá, tampouco outros que estavam ao lado dela. Aos gritos, a ex-Kid Abelha foi ovacionada na noite deste domingo, 24, em Salvador.

A música que ela sabia de cor, era a mesma que um jovem de pouco mais de 20 anos cantava com fervor e se emocionava ao gravar um vídeo para as redes sociais. Em meio a apresentação, Paula Toller pediu uma “salva de palmas” para Dona Nair, viúva do pintor baiano Genaro de Carvalho, que estava na plateia. As obras do artista foram usadas no fundo do cenário que compunha o palco da Conha Acústica, do Teatro Castro Alves (TCA).

Com um repertório feito pela cantora juntamente com o produtor musical Liminha, a plateia pôde se divertir com gêneros que variam da Bossa Nova ao Reggae, no show da turnê "Amorosa". Fizeram parte do repertório a nova música da cantora, “Perguntas”, composta por Beni Borja, além de “Eu amo brilhar”, feita em parceria com o guitarrista Gustavo Camardella, e com produção musical de Liminha.

Ao som de “Agora só falta você”, a artista ainda fez uma homenagem a Rita Lee. “Viva Rita Lee”, dizia para que a plateia repetisse com força. Mas não faltaram “Céu Azul”, dessa vez com uma pitada de reggae, assim como os clássicos “Nada Sei” e “Como eu quero”, que ganhou um cenário especial. “Agora é a vez dela”, disse a cantora ao ouvir as primeiras notas da música que faz sucesso até hoje.

Fazendo jus ao nome da turnê Amorosa, na entrada do show, foram entregues balões em formato de coração com efeito especial de luz interna, que tornaram o cenário romântico. Casais dançavam grudados, protagonizando diversas cenas de carinho e afeto. A calmaria da voz e violão acústica entre a cantora e o seu “professor e mestre” Liminha, como enfatiza, deram o toque final. “Obrigada Salvador” finalizou a apresentação, nada menos do que o esperado.