Paulinho da Viola apresenta melhora e tem alta do CTI após cirurgia

O sambista Paulinho da Viola, 80, apresentou evolução no estado de saúde e deixou nesta quarta-feira, 2, o CTI (Centro de Terapia Intensiva). A informação foi divulgada pela equipe médica e pela equipe do artista.

O músico passou por uma cirurgia na segunda-feira, 31, para a remoção de um tumor no intestino delgado. A internação ocorreu no domingo, 30, na Clínica São Vicente, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, após ele se sentir mal e cancelar uma apresentação agendada para Três Rios, no interior fluminense.

Antes do procedimento cirúrgico, os exames indicaram a presença de um GIST (tumor estromal gastrointestinal) no intestino delgado, responsável pelo sangramento digestivo.

Em suas redes sociais, Paulinho da Viola expressou gratidão aos seus fãs, e afirmou estar confiante que em breve retoma os shows.

"Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos".