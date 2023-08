Paulinho da Viola tem “boa evolução” após cirurgia, diz boletim

O cantor Paulinho da Viola apresenta “boa evolução” no primeiro dia após cirurgia realizada na segunda-feira, 31, para retirada de um tumor no intestino delgado, segundo boletim médico.

Após a cirurgia, Paulinho da Viola permanece no centro de tratamento intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia, apresentando recuperação dentro do esperado. O boletim foi assinado pelo médico cirurgião Octavio Vaz.

Os exames revelaram um sangramento digestivo causado por um GIST (tumor estromal gastrointestinal) no intestino delgado.

O problema foi descoberto após exames no domingo, 31, quando o cantor passou mal e cancelou uma apresentação no Rio de Janeiro.