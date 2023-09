Pelourinho recebe shows gratuitos nesta sexta

O Pelourinho vai ser palco de diversas apresentações gratuitas na noite desta sexta-feira, 15. Os cantores Lazzo Matumbi, Felipe Barros e Cinara vão levar a animação para o Centro Histórico de Salvador a partir das 19h30.

Os primeiros a subirem ao palco serão a cantora e compositora Cinara e o cantor, compositor e violonista, Felipe Barros, pelo Projeto Novo Canto. Eles se apresentam no Largo Quincas Berro D’água em shows distintos, com canções próprias e releituras dos grandes sucessos da MPB.

Cinara está preparando três singles, que serão lançados em outubro, sendo dois deles autorais. No show do Projeto Novo Canto, a Direção Musical é assinada por Gerson Silva, com repertório eclético, com clássicos da MPB, internacionais e algumas músicas autorais.

Um dos trabalhos mais recentes de Felipe é o EP DO/EU em parceria com Tiri de Castro, idealizado e construído durante o momento de reclusão dos artistas na pandemia. Ao todo, cinco músicas compõem o EP, retratando os sentimentos vividos no período.

Já às 20h, no Largo Quincas Berro D’água, o som fica a cargo do cantor e compositor Lazzo Matumbi. No repertório, serão apresentadas canções autorais do artista e releituras de grandes músicos da MPB, do Reggae e outros gêneros musicais.

Oriundo do bloco Ilê Aiyê (1978 a 1980), Lazzo é considerado uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em 1981 iniciou carreira solo, eternizando canções, como Alegria da Cidade e Me Abraça.