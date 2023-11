Percursionista da Rumpilezz enaltece Daniela Mercury: "grandiosa" | A TARDE

O público que passou pelo Parque da Cidade, em Salvador, neste domingo, 29, pôde curtir shows gratuitos. A Banda Erê abriu os trabalhos e logo de cara fez o público dançar ao som de grandes sucessos e pedir "mais uma" música no final.

Em seguida, foi a vez da Orkestra Rumpilezz subir ao palco. Antes disso, o percursionista Luizinho do Jeje, falou com a imprensa e enalteceu a cantora Daniela Mercury, a atração principal do dia.

"É um momento muito delicado, porque estamos sem nosso maestro, mas de outro momento grandioso, que é a participação de Daniela aqui. E a gente vai tocar de verdade".

Ele contou ainda que os shows do final do ano e do carnaval já estão sendo organizados.

"A produção está fechando, já tem um show em São Paulo no final do próximo mês, mas a programação do carnaval está sendo negociada com a produção".