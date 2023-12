Personalidades lamentam morte do compositor Carlos Lyra | A TARDE

A morte do cantor e compositor Carlos Lyra repercutiu em todo o Brasil, e personalidades do mundo da música e da política já manifestaram a tristeza pela partida do músico, aos 90 anos, no Rio de Janeiro.

Um dos artistas que lamentou a morte de Lyra foi Gilberto Gil. Em suas redes sociais, o baiano se disse triste com a partida do amigo, que nas suas palavras, deixa um grande legado.

"Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos. Vídeo de “Saudade fez um Samba”, de Carlinhos e Bôscoli, interpretada na última quinta-feira na Academia Brasileira de Letras", escreveu Gil.

Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos. Vídeo de “Saudade fez um Samba”, de Carlinhos e Boscoli, interpretada na última quinta-feira na Academia Brasileira de… pic.twitter.com/NfYOXgG80L — Gilberto Gil (@gilbertogil) December 16, 2023

Há uma semana, Gil havia homenageado Lyra pelo seu aniversário de 90 anos durante um show no Sesc Pompeia, em São Paulo, quando cantou sucessos do carioca.



O ex-ministro da Cultura Roberto Freire também lamentou a morte do músico em mensagem deixada nas redes sociais. "Triste notícia a do falecimento do compositor Carlos Lyra, um dos mais importantes representantes do culturalmente belo e marcante da nossa nacionalidade, o movimento musical da bossa nova, aos 90 anos . Meus sentimentos a família, seus amigos e admiradores. Carlos Lyra, tenha certeza "a saudade fará um samba em seu lugar..."

Triste notícia a do falecimento do compositor Carlos Lyra,um dos mais importantes representantes do culturalmente belo e marcante da nossa nacionalidade, o movimento musical da bossa nova, aos 90 anos . Meus sentimentos a família,seus amigos e admiradores. Carlos Lyra, tenha… — Roberto Freire (@freire_roberto) December 16, 2023

Já Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, disse que Lyra foi "fundamental na construção da identidade carioca e brasileira". "Que perda para a cultura brasileira", lamentou.



O ator Lúcio Mauro Filho também se pronunciou. "Segue em paz, mestre amado!", escreveu ele, ao destacar a influência de Lyra em sua carreira.