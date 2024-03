Pilsner Fest celebra Saint Patrick's Day em Salvador | A TARDE

Salvador recebe no próximo dia 16 de março a décima edição da Pilsner Fest. Prometendo uma experiência única para celebrar o Saint Patrick's Day, o evento, marcado para o próximo dia 16 de março, na AABB, a partir das 17h, combinará música, cerveja artesanal e gastronomia de rua.

Neste ano, o Pilsner Fest traz uma seleção de cervejarias artesanais locais, incluindo Hibrida, 2 de Julho, Mindu, Plenus e Milésima para uma experiência de degustação diversificada.

O festival expandiu sua oferta gastronômica com a introdução de novos parceiros no food street, como o Tá Rebocado, especializado em hambúrgueres gourmet e sanduíches irlandeses; a Cia do Sertão, de cozinha nordestina; e o Chef Assador Neto CBX.

A grande novidade deste ano é a inclusão da Roda de Rock, com bandas tocando os maiores clássicos do rock nacional e internacional.

Os ingressos estão disponíveis para venda no Sympla a partir de R$ 70. Mais informações sobre ingressos e a programação completa do evento estão disponíveis no site oficial da festa ou no instagram: @pilsner.fest.

Serviços Evento: 10ª Pilsner Fest Data: 16 de março Horário: A partir das 17h Local: AABB (Piatã) Vendas: sympla.com.br Informações: www.pilsnerfest.com.br @pilsner.fest