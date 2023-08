Pitty anuncia show gratuito no Rio Vermelho, em Salvador

A cantora Pitty anunciou nesta quarta-feira, 2, que irá realizar um show gratuito em Salvador. A apresentação ocorre no dia 17 de setembro, no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho.

"Salvador, a notícia que eu mais queria dar: vai ter #ACNXX de graça, na rua, sim! dia 17 de setembro, no Rio Vermelho. Quero encontrar todo mundo lá. Avisa geral, espalha, alastra a notícia e se prepara para fazer história com a gente", escreveu a artista nas redes sociais.

A apresentação faz parte da turnê ACNXX, que comemora os 20 anos do lançamento do álbum 'Admirável Chip Novo', que leva o nome de um dos principais hits cantora soteropolitana.

Pitty assina a direção do show e será acompanhada por sua tradicional banda, com Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria).