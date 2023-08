Pitty é convidada por Alanis Morissette para show único no Brasil

A cantora baiana Pitty foi a convidada especial para o único show de Alanis Morissette na América do Sul. A notícia foi oficializada através de um comunicado da produtora Live Nation em conjunto com a artista brasileira.

O evento ocorrerá no dia 14 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, onde Alanis Morissette celebrará os 25 anos do álbum "Jagged Little Pill".

A legenda da postagem divulgada enfatiza: “ALGUÉM ME DESCONFIGUROU”, em referência ao atemporal hit 'Admirável Chip Novo'.

Os ingressos para esse evento se esgotaram rapidamente após a disponibilização em junho. O clássico álbum "Jagged Little Pill", repleto de sucessos como "You Oughta Know", "Ironic" e "Head Over Feet", celebrou seu 25º aniversário em 2020, porém, a turnê de comemoração precisou ser adiada devido à pandemia.

Este concerto também servirá como homenagem a Taylor Hawkins, que integrou a equipe de Alanis na época do lançamento do álbum.