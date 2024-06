Pitty e Emicida se unem em show que será transformado em curta | A TARDE

Pitty e Emicida farão um show juntos, batizado de 'Travessia no Festival João Rock, em São Paulo, com repertório misto dos dois artistas, novos arranjos e uma nova formação de banda. Para dirigir o conteúdo audiovisual, a dupla convidou Alice Carvalho (protagonista de Cangaço Novo e no ar em Renascer).

O conteúdo que será intercalado entre os atos de Travessia e, depois, será lançado em forma de curta-metragem, narrando uma história original.

O show traz como conceito artístico a união da cor amarela (em alusão ao projeto AmarElo, do rapper paulistano) com o roxo (que é a cor de ACNXX, turnê que Pitty também encerra), como uma simbologia de encerramento de ciclo e transição para o novo na carreira dos dois artistas.

“A junção dessas duas energias, desse yin-yang que se completam, assim como nossas obras. É nesse lugar que a nossa arte se encontra, há a analogia de passar pelo peso, pelas questões (que as letras trazem) e chegar na luz, na esperança, no sol que uma hora há de nascer. O sol, há de brilhar mais uma vez...", explica Pitty.

Alice, por sua vez, conta que o projeto aborda a trajetória artística, a amizade e a confiança no ideal de que música e cinema são coisas que não se faz só.

"Este convite foi mais do que especial e me sinto extremamente honrada em fazer parte da criação imagética dessa união tão potente", disse.

"A vibração das músicas, pra mim, escutando o repertório, é um absurdo, como várias vezes parece que a gente tentou desenhar a mesma música com palavras diferentes e estética diferente, o desejo de fazer algo novo, algo que dê um tesão, que desperte uma paixão”, define Emicida.

